أليك بالدوين يقاضي فريق إنتاج فيلم "راست"

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الممثل أليك بالدوين رفع دعوى قضائية ضد منتجي فيلم "راست" الذي وقع حادث مأسوي أثناء تصويره، أسفر عن مقتل المصورة غالينا هاتشينز.

وأشارت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" إلى أن بالدوين يصر على أنه لا يتحمل المسؤولية عن مقتل هاتشينز، ويطالب بالتعويضات عن الخسائر التي تكبدها على خلفية هذه القضية.

ويشار أيضا إلى أن بالدوين يؤكد أنه شارك في العمل الإبداعي فقط، ولم يكن مسؤولا عن شؤون الأمن وسلامة الأسلحة وتوظيف الكوادر.

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وفي وقت سابق، رفعت عائلة المصورة غالينا هاتشينز التي لقيت مصرعها في الحادث العرضي أثناء تصوير فيلم "راست" دعوى قضائية ضد الممثل أليك بالدوين، وطاقم إنتاج الفيلم.

ووقع الحادث في أكتوبر الماضي، حيث أطلق بالدوين النار من مسدس دون معرفة أنه محشو بالرصاص الحي، مما أسفر عن مصرع هاتشينز.

المصدر: نوفوستي