عائلة مصورة فيلم "راست" تقاضي أليك بالدوين وطاقم إنتاجه

رفعت عائلة المصورة غالينا هاتشينس التي لقيت مصرعها بحادث عرضي أثناء تصوير فيلم "راست" دعوى قضائية ضد الممثل أليك بالدوين، وطاقم إنتاج الفيلم.

وقدمت الدعوى من قبل ماثيو هاتشينس، زوج المصورة المقتولة، أمام المحكمة في مدينة سانتا في بولاية نيومكسيكو الأمريكية.

وتتهم الدعوى بالدوين بقتل غالينا هاتشينس، وطاقم الإنتاج بأنه لم يتمكن من ضمان معايير السلامة اللازمة، وخاصة في مجال سلامة الأسلحة، مما أسفر عن مقتل المصورة.

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وتطالب الدعوى بتقديم تعويضات لعائلة هاتشينس.

ولم يعلق محامو طاقم إنتاج فيلم "راست" على رفع الدعوى ضده موكليهم بعد.

وتجدر الإشارة إلى أن شرطة مدينة سانتا في لم توجه أي تهم جنائية في قضية مقتل هاتشينس، وأن التحقيقات مستمرة.

ووقع الحادث المأسوي في أكتوبر الماضي، حيث أطلق بالدوين النار من مسدس دون معرفة أنه محشو بالرصاص الحي، مما أسفر عن مصرع هاتشينس.

المصدر: قناة "سي إن بي سي"