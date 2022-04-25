جوني ديب أمام القضاء لليوم الرابع في قضية آمبر هيرد

مثل النجم الأمريكي جوني ديب لليوم الرابع أمام المحكمة في ولاية فرجينيا، في ادعاء زوجته السابقة آمبر هيرد عليه بتعنيفها.

من المتوقع أن يواصل محامو هيرد إمطار ديب بالأسئلة خلال استجوابهم له، وقد ركزوا حتى الآن على تناول ديب للخمور وتعاطيه المخدرات، وتفاعلات العنيفة مع هيرد أثناء علاقتهما.

ويزعم محامو هيرد أن ديب أساء إليها جسديا وجنسيا، وأن إنكاره تلك الوقائع لا يعتد به، لأنه كان مخمورا ومنتشيا لدرجة الإغماء في أغلب الأحوال.

أشار محامو هيرد إلى تاريخ ديب في تدمير غرف الفنادق، بالإضافة إلى الوقت الذي حطم فيه حامل مصباح حمام أثناء مشادة مع هيرد.

ويواجه ديب أيضا دعوى قضائية أحالها أحد أعضاء طاقم تصوير يزعم أن الممثل اعتدى على الطاقم عام 2018.

واطلعت هيئة المحلفين على عشرات النصوص التي أرسلها ديب إلى أصدقائه بخصوص تناوله الكحول وتعاطيه للمخدرات وخلافاته مع زوجته آنذاك، بالإضافة إلى رسائل أسف وندم أرسلها إلى هيرد ووالدها.

المصدر: AP