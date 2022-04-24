شركة مكياج "تكذب" آمبر هيرد.. وتنصف جوني ديب في معركته القضائية

فضحت شركة مستحضرات تجميل "مكياج" الممثلة الأمريكية آمبر هيرد، خلال محاكمتها المثيرة للجدل أمام زوجها السابق جوني ديب، بفيديو أصبح متداولا بشكل كبير على تطبيق "تيك توك".

وقالت هيرد إنها استخدمت نوعا من المكياج لشركة Milani Cosmetics، لإخفاء آثار الضرب الذي تعرضت له على يد زوجها السابق، الممثل جوني ديب، لتكذب شركة المكياج هذه المعلومة وتقول إنها أنتجت هذا المنتج بعد واقعة الضرب المزعومة.

ونشرت Milani Cosmetics مقطع فيديو على TikTok يوم الجمعة توضح فيه أن مجموعة المكياج التي عرضها محامي هيرد لم تكن متاحة قبل عام 2017، مؤكدة أن الإساءة المزعومة إن كانت قد حدثت فهي بين عامي 2012 و2016.

تستمر المحاكمة في ولاية فرجينيا حيث يحاول ديب إثبات أن مقال واشنطن بوست لعام 2018 الذي كتبته هيرد، والذي اتهمته فيه بارتكاب العنف المنزلي كان تشهيرا وافتراء.

حيث نفى ديب مزاعم هيرد منذ البداية ويسعى للحصول على تعويضات لا تقل عن 50 مليون دولار بالإضافة إلى تعويضات عقابية لا تقل عن 350 ألف دولار، إلى جانب تكاليف المحكمة وأتعاب المحاماة.

المصدر:marca