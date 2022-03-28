ليلة المسارح" الثقافية في موسكو

أقيمت في موسكو يوم 26 مارس الجاري الفعالية الثقافية السنوية العاشرة بعنوان "ليلة المسارح".

وتقام الفاعلية العام الجاري في نظامي "أونلاين" و"أوفلاين" (بحضور المشاهدين ). وقد أعد منظمو القعالية الثقافية برنامجا واسعا لكل الأعمار.

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وقال رئيس إدارة الثقافة في موسكو، ألكسندر كيبوفسكي إن فعالية "ليلة المسارح، تصادف العام الجاري يوم المسارح العالمي الذي يحتفل به كل عام في 27 مارس. وأضاف أن برنامج الأطفال يتحقق لأول مرة في إطار الفعالية.

وأشار إلى أن "ليلة المسارح" هي فرصة سانحة تتاح للموسكويين وضيوف موسكو لحضور البروفات المسرحية واستماع محاضرات في الفن المسرحي، فضلا عن مشاهدة المسرحيات مجانا في أهم مسارح موسكو.

وقد تم تسجيل 15000 مشاهد أعربوا عن رغبتهم لمشاهدة مسرحية ما ليلا. وتقام العام الجاري "ليلة المسارح" في 80 مسرحا ومؤسسة ثقافية في موسكو حيث أقيمت 1500 فعالية.

المصدر: تاس