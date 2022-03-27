بيع قناع أثري إفريقي بـ4.2 مليون يورو بمزاد في فرنسا وسط سخط غابوني

أفادت وسائل الإعلام بأنه تم بيع قناع أثري خشبي إفريقي فريد من نوعه في مدينة مونبيليه الفرنسية بقيمة 4.2 مليون يورو، فيما فشل نشطاء الغابون في منع المزاد.

فشل نشطاء من الجابون في منع مزاد قناع أفريقي فريد من نوعه بيع في مزاد بمدينة مونبلييه الفرنسية مقابل 4.2 مليون يورو. جاء ذلك يوم الاحد من قبل محطة اذاعة جنوب افريقيا SABC.

وقالت إذاعة جنوب إفريقيا إن "القناع الخشبي، الذي صنع قبل نحو 150 عاما، استخدم في طقوس مقدسة شعب فانغ الذين يعيشون في المناطق الشمالية من الغابون".

وطالبت جمعيات في الغابون بعدم إجراء المزاد وإعادة القناع إلى الدولة الإفريقية في إطار استعادة الكنوز الوطنية.

كما أكدوا أن "القناع قد سرقته السلطات الاستعمارية الفرنسية وتم تهريبه من الغابون".

ومن جهة أخرى أعلن منظمو المزاد أنهم حصلوا على القناع بشكل قانوني وباعوه يوم السبت الماضي.

وقال نشطاء من الغابون إنهم سيواصلون جهودهم لإعادة القناع وسيحققون ذلك عبر القضاء.

المصدر: "تاس"