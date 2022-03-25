"أكثر بكثير".. الرواية الأولى للفنان بسام كوسا

وقع الفنان السوري بسام كوسا، روايته الأولى بعنوان "أكثر بكثير" في غاليري جورج كامل في العاصمة السورية دمشق.

يذكر أن رواية "أكثر بكثير"، الصادرة عن دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، ليست العمل الأدبي الأول للفنان بسام كوسا إذ سبق له أن نشر قبل سنوات مجموعة قصص قصيرة حملت اسم "نص لص".

وخلال حفل التوقيع، قال كوسا لوسائل الإعلام، إن الرواية "هي محاولة أولى في حقل لم أخضه سابقا، وكنت دائما أحلم بأن أخوضه"، لافتا إلى أن الرواية هي عبارة عن وجهات نظر حاول أن يعبر عنها.

المصدر: "الوطن"