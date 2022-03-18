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السعودية: انطلاق أكبر حفلة تنكرية في موسم الرياض.. وآل الشيخ بشخصية "سيمبسون"! (فيديو)

الثقافة والفن

السعودية: انطلاق أكبر حفلة تنكرية في موسم الرياض.. وآل الشيخ بشخصية
تويتر
آل الشيخ بشخصية "سيمبسون"
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نشرت هيئة الترفيه السعودية مقاطع فيديو وثقت خلالها انطلاق أكبر حفلة تنكرية في منطقتي "بوليفارد رياض سيتي" و"ونتر وندرلاند" ضمن فعاليات موسم الرياض.

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وشهدت المناسبة أمس الخميس حضورا جماهيريا كبيرا، وتنوعت الأزياء التنكرية ليكون نصيب الأسد للأبطال الخارقين، وسط أجواء من السعادة والفرحة.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، أن الدخول مجانا إلى "البوليفارد" ليومين للمتنكرين فقط.

وفي فيديو نشره عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ظهر آل الشيخ مرتديا قناع شخصية "سيمبسون"، أشهر عمل رسوم متحركة في العالم.

وقال:"سعيد إني كنت معكم في يوم التنكر، وأشوفكم بكرة في يوم جديد بالبوليڤارد".

يذكر أن "عائلة سيمبسون" هو مسلسل أمريكي كرتوني كوميدي من إنتاج شركة فوكس، وهو موجه للكبار فقط. يعد أطول وأنجح مسلسل يعرض على شاشات التلفزيون الأمريكي، حيث بلغ حتى الآن 32 جزء و694 حلقة.

المصدر: RT

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