فنان مصري شهير يفاجئ متابعيه ببيع المشروبات على الطريق: "الشغل مش عيب"! (فيديو)

قال الفنان المصري، كريم الحسيني، إنه حوَّل سيارته إلى محل صغير لبيع المشروبات الساخنة، لتحسين دخله.

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ونشر الفنان المصري فيديو عبر صفحته في "انستغرام"، معلنا عن مشروعه الجديد، ظهر فيه وهو يقوم بإعداد المشروبات الساخنة على إحدى الطرق في مصر، في مفاجأة كبيرة للعديد من متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح الفنان، الذي شارك في أكثر من 80 عملا فنيا، أن سبب قراره هو عدم مشاركته في أي عمل درامي جديد، وقال: "بعد عدم مشاركتي في الموسم الدرامي برمضان 2022 قررت أفتح هذا المشروع".

وأكد أن الخطوة التي اتخذها تأتي في إطار السعى للعمل، حيث علق على الفيديو: "مشروعي الجديد، الشغل مش عيب، حلمك ملوش تاريخ صلاحية"، وتفاعل مع ما نشره العديد من زملائه في الوسط الفني.

كما سعى العديد من المتابعين لمعرفة طرق الوصول إليه من أجل دعمه ومساندته في هذه الخطوة.

وكريم الحسيني من مواليد 1984، شارك منذ طفولته في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية المهمة مع كبار النجوم، وكان أهمها فيلم "المولد"، و"شمس الزناتي"، و"اللعب مع الكبار" مع الفنان عادل إمام.

كما شارك في العديد من البرامج الخاصة للأطفال، ثم واصل نشاطه الفني بالمشاركة في أكثر من 80 عملا، من أهمها مسلسل "رأفت الهجان" مع الفنان محمود عبدالعزيز، وكذلك في كل من المسلسلات "أحلام هند الخشاب"، و"ملك روحي" مع الفنانة يسرا، و"حكايات زوج معاصر".

وفي الفترة الأخيرة، شارك في مجموعة من الأعمال الدرامية آخرها مسلسل "الحرير المخملي"، مع كل من الفنان مصطفى فهمي، وداليا مصطفى، وأحمد وفيق، وهالة فاخر، وسامي مغاوري، ودنيا عبدالعزيز، كما شارك أيضا في المسلسل الإذاعي "29 يوم" مع الفنان محمد سعد وهنا الزاهد.

المصدر: RT