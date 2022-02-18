الكشف عن حقيقة فيديو متداول لشمس الكويتية تحاول فيه الاعتداء على شاب (فيديو)

تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الخميس، للفنانة شمس الكويتية وهي تحاول الاعتداء على شاب، بينما كان يحاول شاب آخر منعها من ذلك.

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وأثار الفيديو جدلا كبيرا بين المتابعين، حيث انقسمت التعليقات بين من يعتقد أنها قامت بذلك حقا، ومن يقول إنه مجرد مشهد تمثيلي، ليتضح لاحقا أنه فعلا مشهد تمثيلي قامت به النجمة الكويتية على أنغام أغنية الفنان المصري إيهاب توفيق "تترجى فيا"، التي تتحدث عن الخيانة.

وقامت شمس الكويتية بنشر الفيديو عبر صفحتها الرسمية في تطبيق "تيك توك"، وعلقت عليه: "إذا عاد معتذرا".

المصدر: RT