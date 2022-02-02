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وفاة ملكة السينما الإيطالية

الثقافة والفن

وفاة ملكة السينما الإيطالية
Globallookpress © Keystone Pictures USA / Source: ZUMAPRESS.com
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أعلنت وزارة الثقافة الإيطالية، اليوم الأربعاء، وفاة الممثلة الإيطالية مونيكا فيتي، التي اشتهرت بدور البطولة في أفلام مايكل أنجلو أنطونيوني، بلغ 90 عاما ونيف.

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وفي بيان له، قال وزير الثقافة داريو فرانشيسكيني: "وداعا مونيكا فيتي، وداعا ملكة السينما الإيطالية".

وأضاف: "اليوم يوم حزين حقا، فقدنا فنانة كبيرة وإيطالية عظيمة".

وفاة ملكة السينما الإيطالية

المصدر: "فرانس برس"

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