الفنانة المصرية يسرا تكشف عن أول قصة حب في حياتها (فيديو)

كشفت الفنانة المصرية يسرا عن أول حب في حياتها، وذلك في أولى حلقات برنامجها "كلام في الحب" والذي استضافت فيه الفنان السوري عبد المنعم عمايري وتحدث أيضا عن أول حب في حياته.

وأفادت يسرا بأن أول قصة حب عاشتها في حياتها كانت مع أحد زملائها في المدرسة وظلت وراءه حتى وقع في حبها وكانت دائما تبحث عن لفت انتباهه باستمرار خاصة أنه كان لا يعيرها أي اهتمام بسبب صغر عمرها.

وبينما كشف عبد المنعم عمايري عن أول قصة حب وقع فيها وكانت مع مدرسته في المدرسة وأعرب عن سعادته لأن أول حب لا يمكن أن ينساه خاصة أنه مليء بالبراءة والعفوية.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري