بعد أزمة فيلم "أصحاب ولا أعز".. دعوى قضائية بالكويت لحظر منصة "نتفليكس"

رفع محام كويتي دعوة لحجب منصة "نتفليكس" الأمريكية في البلاد على خلفية عرضها فيلم "أصحاب ولا أعز" الذي يدعو حسب المحامي إلى "الانحلال الأخلاقي".

وتلقت المحكمة الكلية دعوى ضد وزارتي الإعلام والمواصلات، وهيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، تطالب بحجب منصة "نتفليكس" في الكويت، وحددت المحكمة جلسة 25 مايو المقبل لنظرها أمام الدائرة الإدارية الحادية عشرة.

وذكر مقدم الدعوى المحامي عبد العزيز السبيعي أن "المنصة الأمريكية أنتجت وعرضت في الآونة الأخيرة فيلما عربيا "أصحاب ولا أعز" أثار موجة غضب جماهيري، بسبب دعوته عبر مشاهد عديدة إلى الانحلال الأخلاقي"، موضحا أن "هذا العمل يخاطب الأسرة العربية مباشرة، محاولا تغيير الفطرة التي خلقها الله عليها".

وقال المحامي إنه تقدم بهذه الدعوى بـ"دافع ديني وأخلاقي، بسبب ما تحتويه المنصة من رسائل ومخططات تهدم قيم المجتمع الإسلامي، وتسعى إلى خلق جيل جديد لا ينكر الرذيلة ولا يستغرب الشذوذ"، مضيفا: "المنصة تنشر الرذيلة وتشجع على المثلية وإباحة ما حرم الله، ولا تتماشى مع قيم مجتمعنا المحافظ، كما أنها دمار لكل القيم والآداب العامة التي استقيناها من ديننا الحنيف".

المصدر: "القبس"