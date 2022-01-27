إعلان أسماء أعضاء لجنة التحكيم في مسابقة "أندريه ستينين" للتصوير الفوتوغرافي

أعلن القائمون على مسابقة "أندريه ستينين" للتصوير الفوتوغرافي عن أسماء لجنة التحكيم للمسابقة لهذا العام.

وأشار منظمو المسابقة إلى أن اللجنة هذا العام ضمت أيضا تشكيلة مميزة من الأشخاص والنجوم وممثلين عن أكبر وسائل الإعلام الذين شاركوا سابقا في تقييم أعمال المصورين في إطار المسابقة خلال السنوات الماضية.

ومن بين أعضاء لجنة التحكيم في المسابقة لهذه السنة: دينيس باكين، نائب مدير قسم التصوير في وكالة الأنباء الأمريكية أسوشيتد برس، ومدير قسم التصوير في وكالة "أ ف ب" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ملادين أنطونوف، وبيتر بيتسير، عضو المجلس الموسع لجمعية التصوير الفوتوغرافي الألمانية، و غريغوري دكور ، رئيس مكتب تحرير معلومات الصور في وكالة "تاس" الروسية، غريغوري دوكور، وأستاذة فن التصوير في الجامعة الألمانية في القاهرة، كسينيا نيكولسكايا، وآنا زيكريا، مؤسسة ومديرة وكالة التصوير الروسية المستقلة SALT IMAGES.

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وحول انضمامه للجنة المسابقة هذا العام قال ملادين أنطونوف: "لقد كنت عضوا في لجنة تحكيم المسابقة في حقبة مختلفة كليا، حينها كنا نستطيع التنقل والسفر بحرية حول العالم ونلتقي بعضنا البعض، الآن مع القيود المفروضة بسبب انتشار الجائحة سيكون الأمر مختلفا كليا، لكني متأكد من شيئ واحد هو أني سأكون سعيدا هذه المرة أيضا لرؤية الأعمال والصور الرائعة.. الفوز في جائزة ستينين خطوة مهمة في مسيرة أي مصور فوتوغرافي.. أعمال الفائزين في المسابقة تجول العالم مع معرض المسابقة وهذا الأمر يؤمن فرصا غير متوقعة لصانعيها".

ومن جهته قال، بيتر بيتسير، رئيس وكالة laif للتصوير، وعضو المجلس الموسع لجمعية التصوير الفوتوغرافي الألمانية: " عندما أصبحت عضوا في لجنة التحكيم في مسابقة أندريه ستينين أدهشني مدى احترافية تنظيم العمل وحماسة المنظمين والترحيب الحار، لقد وجدت نفسي بصحبة زملاء رائعين ، وأذهلني العمل المتميز للمصورين الشباب من جميع أنحاء العالم. كوني عضوا في لجنة تحكيم المسابقة يعني الكثير بالنسبة لي، من خلال الأعمال المشاركة في المسابقة تؤمن لي فرصة فريدة لفهم كيف يفسر الجيل الجديد من المصورين مفهوم الإنسانية.

وتهدف مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي، التي تقوم وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" بتنظيمها تحت رعاية اللجنة الروسية لليونسكو، إلى دعم المصورين الشباب ولفت اهتمام المجتمع إلى كل ما هو متعلق بمجال التصوير الصحفي المعاصر. وهذه المسابقة عبارة عن منصة للمصورين الشباب الموهوبين والذين يتمتعون بالإحساس المرهف والمنفتحين على كل ما هو جديد، والذين من خلال أعمالهم يحاولون لفت انتباهنا إلى الأشخاص وكل ما يدور حولهم من أحداث.

المصدر: RT