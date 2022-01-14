افتتاح معرض لأعمال الفائزين بمسابقة "أندريه ستينين" في الأرجنتين

افتتح في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس معرض للأعمال التي فازت بمسابقة "أندريه ستينين" للتصوير الفوتوغرافي العام الماضي.

وتبعا لوكالة "نوفوستي" الروسية فإن المعرض الذي افتتح في وسط العاصمة الأرجنتينية يضم أكثر من 30 عملا من الأعمال التي فازت في تصفيات المسابقة العام الماضي، وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها عرض أعمال المصورين الفائزين في المسابقة هناك، ففي عام 2019 افتتح في المدينة معرض مماثل في مبنى المركز الروسي للعلوم والثقافة، وعام 2020 أقيم الحدث في أحد أجمل مباني العاصمة.

ويتضمن المعرض هذا العام عشرات الصور من روسيا وإسبانيا والمكسيك والصين وألمانيا وإيران ودول أخرى.

وحول هذا الموضوع قال المصور الأرجنتيني، برونو سيريميلي، الفائز بمسابقة "ستينين" لعام 2020: "أنا معجب حقا بمستوى المسابقة، وجودة واحترافية الأعمال والموضوعات التي تمسها هذه الأعمال، هذه المسابقة هي واحدة من المسابقات القليلة التي تدعم المصورين الشباب".

وأضاف "أخطط في المستقبل للمشاركة في المسابقة مرة أخرى، أعمل حاليا على المواضيع التي تتعلق بحياة الناس من ذوي الاحتياجات الخاصة، وسأختار هذا الموضوع لأعمالي المستقبلية التي ستشارك في المسابقة".

ومن جانبه قال، أوليغ كولومين، السكرتير الأول للسفارة الروسية لدى الأرجنتين: "أعتقد أن إحدى أهم مزايا هذه المسابقة هو المواضيع المختلفة التي تمسها والتي تتنوع ما بين إظهار الجمال المذهل لكوكبنا إلى الأمور التي تتعلق بحياتنا اليومية.. الصورة قد تكون أفضل من مئة كلمة أحيانا فهي تخبرنا كيف يكافح الناس للتغلب على الصعوبات والأمراض، وكيف يتغلبون على أنفسهم أحيانا في ظروف الحياة القاسية...".

تهدف مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي، التي تقوم وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" بتنظيمها تحت رعاية اللجنة الروسية لليونسكو، إلى دعم المصورين الشباب ولفت اهتمام المجتمع إلى كل ما هو متعلق بمجال التصوير الصحفي المعاصر. وهذه المسابقة عبارة عن منصة للمصورين الشباب الموهوبين والذين يتمتعون بالإحساس المرهف والمنفتحين على كل ما هو جديد، والذين من خلال أعمالهم يحاولون لفت انتباهنا إلى الأشخاص وكل ما يدور حولهم من أحداث.

المصدر: RT