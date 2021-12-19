الفنان وائل كفوري يفجر مفاجأة ويكشف تفاصيل فقدانه الذاكرة جراء حادث سير تعرض له مؤخرا (فيديو)

فجر الفنان اللبناني وائل كفوري مفاجأة بإعلانه عن فقدانه لذاكرته عقب حادث السير الأخير الذي تعرض له ببيروت، وذلك على هامش إحيائه حفله الغنائي على مسرح المجاز بالشارقة في الإمارات.

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وفوجئ كفوري برغبة الجمهور في غنائه لأغنية "جّن الهوا" التي أصدرها منذ سنوات ولكنه عقب على طلب محبيه قائلا: "أووف بدكن أتذكرها، بعد الحادث ما عم بتذكر شيء".

واستجاب المطرب اللبناني لرغبة جمهوره بغناء الأغنية، إلا أنه نسي كلماتها بالفعل ليساعده فريق الكورال المرافق له على غناء الأغنية التي لاقت تفاعلا كبيرا من الحضور.

وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا من مختلف الجنسيات العربية، حيث أطرب كفوري الجمهور بعدد من أغنياته.

ومؤخرا وجه وائل كفوري رسالة شكر لكل من قدم له الدعم عقب تعرضه لحادث سير على طريق أوتوستراد مدينة جبيل خلال الفترة الماضية، وكتب عبر حسابه "إنستغرام": "من القلب ومن بعد ما انكتب لي عمر جديد كلمة شكر وحب ووفا، لكل الزملاء الفنانين ولكل الملحنين والشعراء، ولكل من بالوسط الفني والإعلامي، وللسياسيين والمعجبين والأصدقاء، ولكل محب عتل همي".

وأضاف مطمئنا الجمهور على حالته الصحية: "غمرتوني بمحبتكن وخوفكن علي.. صدقوني لمست محبة كل واحد فيكن، أنا منيح بفضل صلواتكن، كل كلمة قلتوها عنيتلي ودقت بالقلب، بشكركن فردًا فردًا، وبعتذر ما قدرت أتواصل معكن وأرد على اتصالاتكن".

المصدر: "الوطن"+القاهرة 24+انستغرام