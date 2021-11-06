أول حفل للفنان وائل كفوري بعد تعرضه لحادث سير ويعتذر عن التقاط سيلفي (فيديو)
أحيا الفنان اللبناني وائل كفوري، حفلا في البحر الميت في الأردن، وهو أول حفل له بعد تعرضه لحادث سير منذ أقل من شهر تقريبا.
وشكر كفوري في بداية الحفل، الله على نجاته من الحادث، وقال إنه كتب له عمرا جديدا بفضل دعوات الناس.
وطلب الفنان اللبناني من الجمهور أن يعذره إن حصل بعض التقصير لأنه لا يزال يعاني من أوجاع في الظهر والصدر.
الكفوري بألف خير و محبة الجمهور بتجنن 💖💖#وائل_كفوري_في_البحر_الميت@waelkfoury 👑💕#وائل_كفوري#waelkfoury#kfourians_islandpic.twitter.com/QyHVupqkMa— Kfourians_Island (@KfouriansI) November 5, 2021
وانتشر لكفوري مقطع فيديو يعتذر فيه من أحد الحاضرين لعدم قدرته على التقاط صورة "سيلفي" معه لأن ظهره لا يزال يؤلمه، ولا يستطيع الانحناء.
حرام ماقدر يتصور🥺 سلامة ظهرك و كل ضلوعك 🤣❤❤#وائل_كفوري#وائل_كفوري_في_البحر_الميتpic.twitter.com/rnCaNl5HLw— Asma 🍒 (@ASMAA_i12) November 5, 2021
وقدم في الحفل باقة من أغنياته القديمة والجديدة، كما ردد معه الجمهور أغنية الموسم "البنت القوية".
وكان موقع lebanon24 اللبناني، أفاد بأن الفنان وائل كفوري تعرض منتصف الشهر الماضي، لحادث سير مروع على طريق جبيل، وأشارت المصادر إلى أن الفنان وائل كفوري نقل إلى مستشفى المعونات القريب من موقع الحادثة لتلقي العلاج.
المصدر: "النهار"+"تويتر"
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