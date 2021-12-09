العراق.. الكاظمي يعلن إنشاء مدينة كبرى للمعارض في بغداد وبمواصفات عالمية - صور

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن الحكومة بصدد تطوير معرض العراق الدولي لإنشاء مدينة كبرى للمعارض في العاصمة بغداد وبمواصفات عالمية.

وقال الكاظمي خلال افتتاحه معرض العراق الدولي للكتاب: "أتشرف اليوم بافتتاح معرض العراق الدولي للكتاب، وأشكر القائمين على المعرض والمساهمين في إنجاحه والمشاركين به، ولكل جهد مبذول، من أجل دعم الثقافة في العراق".

وأضاف: "الثقافة هي جوهر العراقيين، ونحن نفتخر بأن شعبنا شعب ثقافة وقراءة وابداع"، مؤكدا أن "العراق مهد الحضارة الإنسانية وأول من رسم الخط وأبدع الكتب وأسس المكتبات، ومتاحف العالم شاهدة على إسهام أجدادنا في بناء الحضارة العالمية وازدهار الثقافة الإنسانية".

أبرز ما تحدث به رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi خلال افتتاحه معرض العراق الدولي للكتاب:



🔵 أتشرف اليوم بافتتاح معرض العراق الدولي للكتاب، وأشكر القائمين على المعرض والمساهمين في إنجاحه والمشاركين به، ولكل جهد مبذول؛ من أجل دعم الثقافة في العراق. pic.twitter.com/U2kmOIKdXT — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) December 8, 2021



وتابع: "الثقافة هي أساس التغيير في كل مجتمع، ويمثل الكتاب العنصر الرئيس في أي عملية إصلاح ثقافي في أي مجتمع، فقد بدأ الله كتابه بالدعوة إلى القراءة، وأشادت الأديان بالكتاب والقراءة، فمن هنا تبدأ رحلتنا ومن هنا نستمد قوتنا ومن هنا نكملها نحو الأفضل".

وشدد الكاظمي على أن "الأمم تبنى بمفكريها وعلمائها وفنانيها ومبدعيها، وأن الأمم تتوحد وتكبر بهم، وتحتفظ بإرثها وتنمو بتقديرها لقيمة الفن والثقافة والإبداع".

🔵 أن الأمم تُبنى بمفكريها وعلمائها وفنانيها ومبدعيها، وأن الأمم تتوحد وتكبر بهم، وتحتفظ بإرثها وتنمو بتقديرها لقيمة الفن والثقافة والإبداع. pic.twitter.com/7w1aVw9ShV — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) December 8, 2021

🔵 أود التأكيد أننا بصدد تطوير معرض العراق الدولي لإنشاء مدينة كبرى للمعارض في بغداد وبمواصفات عالمية، لتصبح رافداً اقتصادياً وثقافياً ومتنفساً لبغداد، وقد بدأنا فعلياً في إجراءات ومخططات هذا المشروع. pic.twitter.com/5H1IvZuVqx — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) December 8, 2021



وختم: "نحن بصدد تطوير معرض العراق الدولي لإنشاء مدينة كبرى للمعارض في بغداد وبمواصفات عالمية، لتصبح رافدا اقتصاديا وثقافيا ومتنفسا لبغداد، وقد بدأنا فعليا في إجراءات ومخططات هذا المشروع".

المصدر: "رووداو"