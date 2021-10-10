دار نشر عراقية تفوز بجائزة أفضل ناشر عربي في معرض الرياض الدولي للكتاب

فازت دار "الرافدين" للنشر والطباعة، اليوم الأحد، بجائزة معرض الرياض الدولي للكتاب المقام في العاصمة السعودية.

وحصلت "الرافدين" وهي دار نشر عراقية، على الجائزة الأولى بعد تأهلها إلى المرحلة النهائية التي ضمت داري نشر أخريين.

و"الرافدين" هي دار نشر وطباعة عراقية مقرها في العاصمة بغداد، ولها أفرع في عدد من المحافظات العراقية وبعض الدول.

ويقام معرض الرياض الدولي للكتاب بشكل سنوي في مدينة الرياض، حيث يعد منصة للشركات والمؤسسات والأفراد العاملين والمهتمين بقطاعات الأدب والنشر والترجمة لعرض مؤلفاتهم وخدماتهم.

المصدر: RT