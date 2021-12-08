وزارة الثقافة الأردنية تنفي منعها عرض فيلم "أميرة"

نفى أمين عام وزارة الثقافة الأردنية هزاع البراري صدور قرار من الوزيرة هيفاء النجار، يمنع عرض فيلم "أميرة".

وقال البراري في تصريح لموقع "عمون" الأردني إن وزارة الثقافة ليست الجهة المختصة أو المخولة بمنع أي فيلم أو منحه إجازة العرض، مشيرا إلى أن هيئة الإعلام المرئي والمسموع والهيئة الملكية للأفلام هما الجهتان المختصتان في هذا الجانب.

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وكان قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينين، صرح اليوم الأربعاء، عبر وسائل إعلام فلسطينية، أن الأردن أبلغتهم "شفهيا" بإيقاف عرض فيلم "أميرة" المسيء لقضية "النطف المهربة" المتعلقة بالأسرى.

وأضاف أبو بكر: "تم إبلاغنا بشكل شفهي، ونحن نريد أن يكون القرار بشكل عملي بإيقافه وتعديل الفقرات المسئية داخل الفيلم، ولكن إذا بقي الفيلم كما هو فنحن ضد نشره ولن نسمح بنشره في فلسطين".

وأوضح أن "عاطف أبو سيف وزير الثقافة الفلسطينيي تواصل مع وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار، وهناك توجه لوقف هذا الفيلم، حيث يدور حديث وحوار حاليا لإنهاء هذه المشكلة".

وأثار فيلم "أميرة" غضب الفلسطينيين، والذي يدور حول قضية تهريب النطف من داخل سجون الإسرائيلية، حيث تزرع زوجة أسير نطفة مهربة من زوجها الأسير ليتبين لاحقا أنها من "ضابط إسرائيلي".

وأصدرت اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء، بيانا عبرت فيه عن غضبها واستنكارها لعرض فيلم "أميرة" والذي تم عرضه في مهرجان كرامة مطلع هذا الأسبوع.

وأعرب الاتحاد العام للكتاب والأدباء في فلسطين عن استنكاره لمحتوى فيلم "أميرة" مطالبا بسحبه من المهرجانات، لأنه "تشويه لنضال الأسرى البواسل، وإصرارهم على إبقاء أثرهم في الحياة لمواصلة مشوارهم النضالي".

المصدر: "عمون" + RT