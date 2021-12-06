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بإطلالة محتشمة ومختلفة.. صور مسربة لهند القحطاني قبل سفرها للولايات المتحدة

الثقافة والفن

بإطلالة محتشمة ومختلفة.. صور مسربة لهند القحطاني قبل سفرها للولايات المتحدة
الناشطة السعودية المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية هند القحطاني وابنتها
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا للناشطة السعودية ​هند القحطاني​ عندما كانت تعيش في العاصمة السعودية الرياض، قبل سفرها للولايات المتحدة وإقامتها هناك.

وظهرت القحطاني في الصور التي تداولت على نطاق واسع والتقطت قبل 5 سنوات بإطلالة محتشمة حيث ظهرت مرتدية عباءة سوداء ونقابا على عكس إطلالاتها الجريئة التي اشتهرت بها بعد سفرها لأمريكا.

ولاقت صور هند القحطاني ردود أفعال واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين قارنوا بين إطلالاتها الجريئة والملابس التي ترتديها حاليا وإطلالتها المحتشمة سابقا في الرياض.

المصدر: elfann

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