بإطلالة محتشمة ومختلفة.. صور مسربة لهند القحطاني قبل سفرها للولايات المتحدة

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا للناشطة السعودية ​هند القحطاني​ عندما كانت تعيش في العاصمة السعودية الرياض، قبل سفرها للولايات المتحدة وإقامتها هناك.

وظهرت القحطاني في الصور التي تداولت على نطاق واسع والتقطت قبل 5 سنوات بإطلالة محتشمة حيث ظهرت مرتدية عباءة سوداء ونقابا على عكس إطلالاتها الجريئة التي اشتهرت بها بعد سفرها لأمريكا.

هند القحطاني : قبل السفر الى امريكا pic.twitter.com/Cy0CxnyM5F — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) December 5, 2021

ولاقت صور هند القحطاني ردود أفعال واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين قارنوا بين إطلالاتها الجريئة والملابس التي ترتديها حاليا وإطلالتها المحتشمة سابقا في الرياض.

هند القحطاني نزلت صورها بالسعودية والله جابت لي الضيقة والكتمة pic.twitter.com/bXy5eS5jbl — 🌻 (@Eww13ii) December 5, 2021

صور #هند_القحطاني حينما كانت محجبة قبل 4 سنوات قبل سفرها الى أمريكا و التي اصبحت اليوم مشهورة المواقع التواصل الاجتماعي بتركها العباءة و الظهور بالملابس الداخلية❣️



اهم شي حسن العاقبة.. اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا ان شاء الله..#تزويج_المراة_نفسهاpic.twitter.com/amN9BIXy9C — نورة الشمراني (@Noura2295) December 5, 2021

هند القحطاني وعيالها قبل اربع سنوات يالله وهي بذا المكان ما كانت متوقعة وش بيصير في حياتها وانها بتوصل للي واصله له الحين يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك pic.twitter.com/PmVGFExywa — صبارة (@spd_77) December 5, 2021

المصدر: elfann