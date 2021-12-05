 
مباشر

في أول إطلالة فنية منذ وفاة والديها.. دنيا سمير غانم تظهر في احتفالية أمام السيسي

الثقافة والفن

في أول إطلالة فنية منذ وفاة والديها.. دنيا سمير غانم تظهر في احتفالية أمام السيسي
انستغرام
الفنانة دنيا سمير غانم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rw0y

في أول ظهور فني بعد شهور من الحداد على وفاة والديها الفنان سمير غانم والقديرة دلال عبدالعزيز أطلت الفنانة دنيا سمير غانم في احتفالية "قادرون باختلاف" أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

إقرأ المزيد
بالفيديو..الرئيس السيسي يبكي متأثرا بحديث طالب من ذوي الهمم
بالفيديو..الرئيس السيسي يبكي متأثرا بحديث طالب من ذوي الهمم

وكانت الفنانة مرتدية اللون الأبيض أثناء أدائها أغنية "يا بلادي اسلمي" التي جاءت مصحوبة بلغة الإشارة وسط تفاعل من طلاب ذوي الهمم.

وبعد الانتهاء من أداء الأغنية باللغة العربية الفصحى، عبرت الفنانة دنيا سمير غانم عن سعادتها بالمشاركة في الاحتفالية، قائلة: "بشكر الملايكة الحلوين اللي كانو معايا في الأغنية" ليرد الرئيس السيسي عليها: "برحب بيكي يا دنيا واسمحيلي.. مش عاوز أقول أعزيكي.. ده قدر الله فينا كلنا، ولكن بشكرك على مشاركتك في كنزنا".

لتختتم دنيا تواجدها على المسرح أمام الرئيس بهذه الكلمات "أنا اللي عاوزة أشكرك على تقديرك لمشوار بابي ومتشكرة جدا".

ولم تكن المرة الأولى التي تشارك فيها دنيا باحتفالية "قادرون باختلاف" حيث سبق وأدت خلال العام 2018 أغنية بعنوان "نفس الحروف" مع 4 من ذوي الاحتياجات الخاصة، وخلالها تأثر الرئيس السيسي بالأغنية.

وانطلقت فعاليات "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة في نسختها الثالثة اليوم الأحد، بحضور السيسي وعدد من الوزراء والمسؤولين.

المصدر: الوطن+يوتيوب

 

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا