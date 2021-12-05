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بالفيديو..الرئيس السيسي يبكي متأثرا بحديث طالب من ذوي الهمم

مجتمع

بالفيديو..الرئيس السيسي يبكي متأثرا بحديث طالب من ذوي الهمم
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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تأثر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وبكى، بعد سماع قصيدة ألفها شاب من ذوي الهمم، خلال فعالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة.

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وأثناء حديث الرئيس السيسي، مع الشاب عبد الرحمن، قامت والدة عبد الرحمن ومجموعة من الحضور بالدعاء للرئيس، وهو ما جعله يتأثر.

وانطلقت فعاليات "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة في نسختها الثالثة اليوم الأحد، بحضور السيسي وعدد من الوزراء والمسؤولين.

المصدر: "صدى البلد"

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