طفل يقرأ القرآن في احتفالية "قادرون باختلاف" بدعوة من السيسي (فيديو)

بعد أن دعاه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لافتتاح احتفالية "قادرون باختلاف" لدعم أصحاب الهمم، لبى الطفل أحمد تامر هذه الدعوة، وبدأ الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ويأتي ذلك بعد أن أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مداخلة هاتفية، مع أحد البرامج التلفزيونية، أثناء استضافة عامر، للطفل أحمد تامر، الذي أتم حفظ القرآن الكريم وهو في سن الخامسة، حيث دعاه الرئيس السيسي لتلاوة القرآن الكريم في أول افتتاح قائلا: "أنا باستأذن الوالد وأسرتك، إنك تبقى في أول افتتاح لينا، تبقى أنت الشيخ بتاعنا، وتقرأ لنا ما تيسر من القرآن".

من جانبها، أكدت أمل مبدي، رئيسة الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، أن احتفالية "قادرون باختلاف"، في نسختها الثالثة، "سيكون بها الكثير من الأشياء المختلفة، حيث يمر ولأول مرة الرئيس السيسي على أبطال الاتحاد من الإعاقات الذهنية وهم يلعبون الرياضات التي يمارسونها، بالإضافة لتنظيم معرض به منتجات جديدة للأشخاص من ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى وجود فقرة تقدم لأول مرة في العالم وستكون مفاجأة الحفل".

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المصدر: "EXTRA NEWS"