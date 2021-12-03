نقابة الموسيقيين في مصر: محمد رمضان ما زال موقوفا ولن يحصل على أي تصاريح للغناء (فيديو)

قال المايسترو محمد أبو اليزيد وكيل نقابة الموسيقيين في مصر، إنه فوجئ بأغنية "أسماء" وقبلها أغنية "شيماء".

وأضاف أبو اليزيد عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك "أكثر من 20 ألف شخص، يؤدون مثل هذا النوع من الإسفاف... عندما شاهدت تلك الأغنية اتنكدت لأن الناس دول زي النمل".

وتابع أن محمد رمضان لن يحصل على أي تصاريح حتى تصدر نتائج التحقيق، مؤكدا أنه ما زال موقوفا.

وأشار إلى أنه يجب ألا ننساق وراء الشائعات التي تؤكد أن محمد رمضان مستمر في الغناء، مؤكدا أن القرار سيصدر من النقابة.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري