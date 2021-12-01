"كريستيز" تبيع لوحة لرسام روسي مقابل 1.3 مليون دولار

بيعت لوحة المنظر الطبيعي للرسام الروسي، أليكسي سافراسوف (1830-1897) "الفولغا بالقرب من يوريفيتس" الثلاثاء 30 نوفمبر في مزاد لندن مقابل 983 ألف جنيه إسترليني (1.3 مليون دولار).

جاء ذلك في بيان صحفي نشرته دار المزادات "كريستيز" التي تولت إقامة "أسبوع الفن التشكيلي الروسي" في لندن.

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إن اللوحة التي تنتمي إلى إحدى المجموعات الفرنسية الخاصة للفن التشكيلي، والتي أبدعها الفنان التشكيلي الروسي، سافراسوف عام 1870، تم تقييمها أولا بمبلغ تراوح بين 800 ألف جنيه إسترليني و 1.2 مليون جنيه إسترليني (1.1-1.6 مليون دولار).

وكما توقع خبراء الفن فإن لوحتي المناظر الطبيعية الإيطالية للرسام الروسي، إيفان أيفازوفسكي (1817-1900) تم بيعهما مقابل مليون جنيه إسترليني (1.35 مليون دولار).

مع ذلك تم سحب لوحة الحياة الصامتة "Still Life with Apples" للرسام الروسي، كوزما بيتروف-فودكين (1878-1939) من المزاد، مع العلم أن ثمنها الأولي تراوح بين 2.5 و 3.5 مليون جنيه إسترليني (3.3-4.7 مليون دولار). ولا تمتلك وكالة "تاس" الروسية معلومات عن سبب سحب اللوحة من المزاد.

بينما لا يزال المزاد مستمرا في لندن ، وتعرض فيه على هواة الفن قطعا من الفن الزخرفي والتطبيقي الروسي وبينها على سبيل المثال، "البنفسجة" من مجموعة لـ "فابرجيه"، والتي تم شراؤها في لندن عام 1908 مقابل 32 جنيها إسترلينيا فقط. فيما يقيّمها الخبراء الآن بمبلغ 250-350 ألف جنيه إسترليني (330-470 ألف دولار). وهناك كذلك مجوهرات من المجموعة التابعة للأميرة الروسية ماريا بافلوفنا.

يذكر أن مزادات ما يسمى بـ"أسبوع الفن الروسي" تطرح في لندن تقليديا مرتين كل عام في الربيع والخريف، وقد تبلغ إيرادات المزادات عشرات الدولارات.

المصدر: تاس