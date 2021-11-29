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بالفيديو..الفنان راغب علامة يتحدث عن الفساد في لبنان ويمدح قادة الإمارات

الثقافة والفن

بالفيديو..الفنان راغب علامة يتحدث عن الفساد في لبنان ويمدح قادة الإمارات
الفنان اللبناني راغب علامة
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اعتبر الفنان اللبناني أن "الفساد وصل الى مرحلة لا تطاق في لبنان"، لافتا إلى "تشرفه بالجنسية الإماراتية وحبه الكبير لقادة الإمارات".

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وفي مقابلة عبر قناة الحوار التونسية، قال راغب علامة: "الفساد وصل إلى مرحلة لا تُطاق في لبنان..الفساد صار القانون"، مشيرا إلى أن "السلطات والقضاة والمالية  والسياحة والبيئة أصبحت بيد الطوائف، وهم فاسدون".

وعند سؤاله حول حصوله على الجنسية الإمارتية، أجاب راغب علامة قائلا: "أنا أتشرف بالانتماء إلى هذا البلد بشكل غير عادي..القادة لي فيها هم حلمي..طول عمري من 30 سنة بحكي هيدا الكلام".

وأكمل:" لما يكون القائد عارف حب الناس..قسما بالله أن قادة الإمارات كل الشعوب، اللبنانية، التوانسة، وكل الموجودين، بيحلفوا فيهم، وبيحلفوا براسن، وبيحموهن برموش عيونن، على المحبة لأنو هيدا مثال القائد العظيم يلي بيشتغل ليبني وليسعدك".

المصدر: RT

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