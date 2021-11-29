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النجمة العالمية ليندسي لوهان تعلن عن خطوبتها من شاب عربي (صور)

الثقافة والفن

النجمة العالمية ليندسي لوهان تعلن عن خطوبتها من شاب عربي (صور)
Reuters
ليندسي لوهان
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أعلنت النجمة العالمية ليندسي لوهان عن خطوبتها من الشاب الإماراتي، بدر الشماس.

ونشرت لوهان، في حسابها على "إنستغرام" أمس الأحد، مجموعة صور لهما معلقة: "حبي. حياتي. عائلتي. مستقبلي".

وتشتهر لوهان، البالغة من العمر 35 عاما، بأدائها المتألق في عمل "The Parent Trap"، الذي لعبت فيه دور توأمين متطابقين، والكوميدي في "Mean Girls".

واستقرت لوهان في دبي على مدار السنوات الماضية. ويعمل خطيبها بدر الشماس مساعدا لنائب الرئيس في مؤسسة "Credit Suisse" في دبي، وهي شركة دولية لإدارة الثروات.

درس بدر الشماس الهندسة الميكانيكية، وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم المالية بالولايات المتحدة.

المصدر: RT

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