وفاة مصمم الأزياء الأمريكي فيرجيل أبلوه بعد معركة مع السرطان
Reuters Charles Platiau
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أعلنت أسرة مصمم الأزياء الأمريكي الشهير فيرجيل أبلوه ودار أزياء "إل.في.إم.إتش" إن أبلوه نجم دار "لويس فويتون" للأزياء توفي اليوم الأحد متأثرا بمرض السرطان.
وقالت دار "إل.في.إم.إتش" في منشور على "تويتر" إن أبلوه (41 عاما) كان يخوض معركة مع السرطان لعدة سنوات.
LVMH, Louis Vuitton and Off White are devastated to announce the passing of Virgil Abloh, on Sunday, November 28th, of cancer, which he had been battling privately for several years. pic.twitter.com/CytwZLvSFu— LVMH (@LVMH) November 28, 2021
وأضافت أن شركات "إل.في.إم.إتش ولويس فويتون وأوف وايت تعلن بحزن يفطر القلوب وفاة فيرجيل أبلوه".
المصدر: RT
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