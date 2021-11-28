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وفاة مصمم الأزياء الأمريكي فيرجيل أبلوه بعد معركة مع السرطان

الثقافة والفن

وفاة مصمم الأزياء الأمريكي فيرجيل أبلوه بعد معركة مع السرطان
Reuters Charles Platiau
مصمم الأزياء الأمريكي فيرجيل أبلوه
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أعلنت أسرة مصمم الأزياء الأمريكي الشهير فيرجيل أبلوه ودار أزياء "إل.في.إم.إتش" إن أبلوه نجم دار "لويس فويتون" للأزياء توفي اليوم الأحد متأثرا بمرض السرطان.

وقالت دار "إل.في.إم.إتش" في منشور على "تويتر" إن أبلوه (41 عاما) كان يخوض معركة مع السرطان لعدة سنوات.

وأضافت أن شركات "إل.في.إم.إتش ولويس فويتون وأوف وايت تعلن بحزن يفطر القلوب وفاة فيرجيل أبلوه".

المصدر: RT

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