فيلم "الكمين" الإماراتي.. أمير سعودي يعلق وضجة في مواقع التواصل وسط بكاء في العرض الأول (فيديو)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج، بفيلم "الكمين"، بعد افتتاح الفيلم الإماراتي الضخم وعرضه الأول.

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ويسرد الفيلم "وقائع قصة حقيقية لإنقاذ مجموعة من الجنود الإماراتيين الذي علقوا داخل كمين في وادي جبلي تحت حصار عناصر من المتمردين".

من جانبه، علق الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود على الفيلم، وقل في "تويتر": فيلم الكمين عمل إماراتي جبار يروي تفاصيل عمل الجنود الإماراتيين في اليمن..رحم الله شهداء السعودية والإمارات واليمن والسودان وكل شهداء التحالف العربي الذين اختلطت دماؤهم من أجل اليمن وشعبه".

فيلم #الكمين عمل إماراتي جبار يروي تفاصيل عمل الجنود الإماراتيين في اليمن. رحم الله شهداء السعودية والإمارات واليمن والسودان وكل شهداء التحالف العربي الذين اختلطت دماؤهم من أجل اليمن وشعبه https://t.co/WemIAXugeh — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) November 22, 2021

ونشرت الإعلامية نشوة الرويني مقطع فيديو على حسابها في "تويتر"، يظهر تأثر الحضور بالفيلم، وبكاءهم، وقالت: "أبطال الإمارات ودموع غالية بعد مشاهدة فيلم الكمين..مشاعرنا جميعا اهتزت ودموعنا سبقتنا..دموع عزة وفخر وكرامة".

ابطال الإمارات و دموع غالية بعد مشاهدة فيلم #الكمين. مشاعرنا جميعا اهتزت و دموعنا سبقتنا. دموع عزة و فخر و كرامة. الله يحفظ ابطالنا و ينصرهم نصرة عزيز مقتدر 🙏 pic.twitter.com/tk5HSXpDaE — نشوة الرويني (@nashwaa) November 22, 2021

المصدر: RT + "الإمارات اليوم"