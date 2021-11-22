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"سبوتيفاي" يستجيب لطلب الفنانة العالمية أديل بسرعة

الثقافة والفن

Reuters Mario Anzuoni
النجمة العالمية أديل
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استجاب موقع "سبوتيفاي" المتخصص في بث الموسيقى والبودكاست، لطلب الفنانة العالمية أديل، حول خدمة كانت متاحة في الموقع تتيح تغيير ترتيب الأغاني في الألبوم.

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 وفي تغريدة  لها في "تويتر"، أعادت أديل نشر تغريدة لإجراء "سبوتيفاي" الجديد، وقالت: "كان هذا هو الطلب الوحيد الذي طلبته في صناعتنا المتغيرة باستمرار! لا ننشئ ألبومات بقدر كبير من العناية والتفكير في قائمة الأغاني بدون سبب..يحكي فننا قصة، ويجب الاستماع إلى قصصنا كما أردنا"، شاكرة الموقع.

وعطلت خدمة البث في زر تغيير ترتيب بث الأغاني في الألبوم، لكن شعار تغيير الترتيب يبقى ظاهرا على الأغاني المنفردة، وهذا يعني أن بالإمكان بدء الاستماع للألبوم من أي اغنية واختيار الاستماع لكل أغنية بترتيب عشوائي.
ويظهر رمز "البث العشوائي" عند قائمة الأغاني.

وأتيح ألبوم أديل "30 "، الأول في السنوات الست الأخيرة، على موقع "سبوتيفاي" منذ إطلاقه الجمعة.

المصدر: RT

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