"سبوتيفاي" يستجيب لطلب الفنانة العالمية أديل بسرعة

استجاب موقع "سبوتيفاي" المتخصص في بث الموسيقى والبودكاست، لطلب الفنانة العالمية أديل، حول خدمة كانت متاحة في الموقع تتيح تغيير ترتيب الأغاني في الألبوم.

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وفي تغريدة لها في "تويتر"، أعادت أديل نشر تغريدة لإجراء "سبوتيفاي" الجديد، وقالت: "كان هذا هو الطلب الوحيد الذي طلبته في صناعتنا المتغيرة باستمرار! لا ننشئ ألبومات بقدر كبير من العناية والتفكير في قائمة الأغاني بدون سبب..يحكي فننا قصة، ويجب الاستماع إلى قصصنا كما أردنا"، شاكرة الموقع.

This was the only request I had in our ever changing industry! We don’t create albums with so much care and thought into our track listing for no reason. Our art tells a story and our stories should be listened to as we intended. Thank you Spotify for listening 🍷♥️ https://t.co/XWlykhqxAy — Adele (@Adele) November 21, 2021

وعطلت خدمة البث في زر تغيير ترتيب بث الأغاني في الألبوم، لكن شعار تغيير الترتيب يبقى ظاهرا على الأغاني المنفردة، وهذا يعني أن بالإمكان بدء الاستماع للألبوم من أي اغنية واختيار الاستماع لكل أغنية بترتيب عشوائي.

ويظهر رمز "البث العشوائي" عند قائمة الأغاني.

وأتيح ألبوم أديل "30 "، الأول في السنوات الست الأخيرة، على موقع "سبوتيفاي" منذ إطلاقه الجمعة.

المصدر: RT