المغنية الأرجنتينية ناتاليا أوريرو تؤلف أغنية جديدة خصيصاً لروسيا

عقب حصولها على الجنسية الروسية مؤخراً، تخطط المغنية والممثلة، ناتاليا أوريرو، لتأليف أغنية جديدة قبل قيامها بجولة في روسيا.

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صرحت بذلك المغنية الشهيرة، الأربعاء 10 نوفمبرالجاري، خلال مؤتمر صحفي عقدته في أعقاب حصولها على جواز السفر الروسي.

وقالت: "نأمل حقا القيام بالجولة نهاية العام المقبل، للاحتفال بعيد رأس السنة في روسيا. وإذا سارت الأمور على ما يرام ، سنكون هناك في ديسمبر 2022 ، بما أنني الآن امرأة روسية وسنؤلف بالتأكيد أغنية جديدة".

يذكر أن، ناتاليا كان يفترض أن تزور روسيا عام 2020 في جولة تسمى "20 عاما معا"، إلا أن وباء فيروس كورونا تسبب في إلغاء الجولة.

قالت: "إنني انتظر حقا نهاية الوباء حتى أتمكن من عناق الروس مرة أخرى". وأضافت قائلة: "عندما أتيتُ إلى روسيا لأول مرة وذهبت إلى الساحة الحمراء، "صُدمت بعدد الأشخاص الذين تعرفوا عليّ وجاءوا ليتعانقوا معي".

وقالت: "نحن متشابهون للغاية، وأنا لا أتحدث هنا فقط عن المظهر الخارجي، رغم مما يبدو لي من أنني أشبه النساء الروسيات، ولكنني اتحدث أيضا عن العقلية".

ومضت قائلة: "قد يبدو الروس جادين في بادئ الأمر حين لا يعرفونك، لكن عندما يتعرفون عليك فإنك تفوز بقلبهم، ويفتحون لك أبواب منازلهم، لكن عليك أن تستحق ذلك".

يذكر أن سفارة روسيا في الأرجنتين أقامت مراسم في بوينس آيرس، أدت خلالها ناتاليا، أوريرو القسم للمواطنة الروسية وحصلت على جواز سفر روسي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد منحها وابنها في وقت سابق الجنسية الروسية. وقالت المغنية إن الحصول على جواز السفر الروسي شرف كبير لها وشكرت كل الروس على ذلك.

المصدر: تاس