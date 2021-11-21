شاعر غنائي يطالب بنقابة للشعراء في مصر

في خضم الجدل الحاصل حول منع عدد من مطربي المهرجانات من الغناء في مصر طالب الشاعر الغنائي والسيناريست المصري أيمن بهجت قمر بنقابة للشعراء في بلاده لصون قدسية الكلمة.

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وقال قمر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر شاشة "ON E" "أنا ضد المنع ولكن مع الالتزام بالقانون، موضحا: "مينفعش حسن شاكوش يقول الكلام المتدني اللي قاله والنقيب ميمنعوش من الغناء.. لازم اللي يغني يكون عاقل وعارف قدسية المسرح مش يعمل خناقة".

وأضاف: "مش هنبلغ البوليس على شاعر.. ولكن الشعراء أيضا لازم يكون لهم نقابة تمنحهم ترخيص العمل، الشاعر حتى الآن ليس له نقابة، والنقابة هتكون وظيفتها الرقابة".

وأوضح أن الشاعر في مصر "بلا قانون" محذرا من خطورة الكلمة وتأثيرها في الغناء، ومطالبا بضرورة تدشين نقابة للشعراء تراقب الكلمات وتمنح تراخيص لمزاولي المهنة.

ورفض الشاعر الهجوم الذي يشن حاليا على المطرب هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية وخاصة من رجل الأعمال نجيب ساويرس وقال: "الفن مش حتة ريّش وقعدة حلوة وبس.. أستاذ هاني شاكر قيمة وقامة كبيرة، ولا يصح التحدث عنه بهذه الطريقة".

وأضاف الشاعر الغنائي، أن "مؤديي المهرجانات حققوا نجاحا ملحوظا، هذا هو سوق وعرض وطلب، وحتى الآن عمرو دياب وتامر حسني وحسين الجسمي يتصدروا المشهد ومشاهدات اليوتيوب".

وكانت نقابة المهن الموسيقية في مصر، أصدرت مؤخرا قرارا بمنع 19 مطربا للمهرجانات الشعبية من العمل الفترة المقبلة، وسحب تصاريحهم السنوية للغناء.

وانتقد رجل الأعمال نجيب ساويرس قرار النقابة موضحا أنه "لا يعجبه غناء هاني شاكر"، ليرد عليه الفنان المصري خلال تصريحات تلفزيونية: "أنا ميشرفنيش أنه يسمعني ولا ينفع أصلا أنه يسمعني، لأن اللي بيسمع النوعية دي مينفعش يسمع هاني شاكر، ولا يشرفني أنه يسمعني".

المصدر: "الشروق"