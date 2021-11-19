مصر.. نجيب ساويرس يرد على بيان نقابة المهن الموسيقية

علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، على بيان نقابة المهن الموسيقية، الذي أتى ردا على دفاعه عن مغني المهرجانات الشعبية.

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وقال ساويرس في تغريدة عبر موقع "تويتر": "طب لو نقابة موسيقيين زي ما بتقول مالها ومال المغنيين، وإن شاء الله هجيبهم كلهم مهرجان الجونة حسب توصيتك وده مال خاص بعد إذنك".

طيب لو نقابةً موسيقيين زي ما بتقول مالها وًمال المغنيين ، و ان شالله هجيبهم كلهم مهرجان الجونة حسب توصيتك و ده مال خاص بعد إذنك ☝️ https://t.co/1ifjgrzGNq — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) November 18, 2021

وكانت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان هاني شاكر ردت، أمس الخميس، على رجل الأعمال نجيب ساويرس، في بيان توضيحي أن "نقابة المهن الموسيقية منشأة بقانون 35 لسنة 1978 والعضوية لها شروط وعليها واجبات أهمها الالتزام بالسلوك الذي لا يتنافي مع القيم والأخلاق، ودور النقابة تنظيم ما هو حادث على الساحة الغنائية، وليس منعه شريطة أن يكون عضوا أو مصرح له".

واختتمت نقابة المهن الموسيقية بيانها قائلة: "حضرتك تستطيع أن تتبناهم جميعا ونراهم في مهرجان الجونة المقبل".

وكان رجل الأعمال نجيب ساويرس، علق على قرار منع نقابة المهن الموسيقية 19 مغني مهرجانات من الغناء، قائلا عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "ربنا بس اللي يمنع حد من الغناء.. بنحب الغناء الشعبي… قرار معيب".

وتوجه إلى نقيب المهن الموسيقية، قائلا: "أول مرة أشوف نقيب للمغنين فخور جدا بمنع الغناء.. الجمهور اللي يقرر يسمع مين وميسمعش مين، مش النقيب".

المصدر: المصري اليوم