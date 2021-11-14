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الفنانة اللبنانية إليسا تتصدر "الترند" في موسم الرياض وتوجه رسالة إلى السعوديين (فيديوهات)

الثقافة والفن

الفنانة اللبنانية إليسا تتصدر
الفنانة اللبنانية إليسا
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تصدرت الفنانة اللبنانية إليسا "الترند" في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية ولبنان خلال الأيام الماضية، أثناء مشاركتها في موسم الرياض، حيث وجهت رسالة إلى السعوديين.

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ووجهت إليسا رسالة ببداية حفلها الغنائي، لافتة إلى أنها دائما ما كانت تسمع عن "موسم الرياض" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت تتخيل كيف يكون، حتى وصلت إلى الرياض في حفلها لليلة، وأدركت أنها "لمست إبهارا وتطورا وشيئا غير طبيعي"، معربة عن سعادتها بتواجدها في هذا الحفل.

وتوجهت بالشكر للهيئة العامة للترفيه في السعودية ورئيسها المستشار تركي آل الشيخ، ورئيس شركة "روتانا"، سالم الهندي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو للفنانة اللبنانية وهي تغني، حيث ظهرت بفستان أسود لامع أثار إعجاب الجمهور.

المصدر: RT

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