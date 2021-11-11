العثور على أغنية غير معروفة لفرفة "بيتلز"

عثر ملحن على شريط به أغنية غير معروفة لفرقة "بيتلز" بمنزل في بريطانيا. حيث تم عرض الأغنية للجمهور لأول مرة في متحف الفرقة في ليفربول.

وتم العثور على الشريط في منزل بمنطقة برمنغهام البريطانية، ويتضمن أغنية مجهولة شارك في أدائها كل من عازف الجيتار، جورج هاريسون والطبال، رينجو ستار.

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وحسب صحيفة Evening Standard فإن الملحن، سوريش جوشي، سجل أغنية Radhe Shaam مع فرقة بيتلز عام 1968. وقام بأداء الأغنية المطرب آشيش خان بمرافقة الجيتار من قبل هاريسون، وإيقاع طبول من قبل رينجو ستار.

يُذكر أن الأغنية لم تصدر سابقا، حيث كان أعضاء الفرقة مهتمين بمشاريع أخرى، وبعد 53 عاما فقط، وخلال فترة الحجر الصحي، عثر جوشي على الشريط الذي يتضمن هذه الأغنية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التسجيل الصوتي سينشر قريبا على مواقع في الإنترنت.

المصدر: تاس