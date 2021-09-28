بيع شريط كاسيت بمبلغ 58 ألف دولار.. ما قصته؟ 

تم في مزاد علني بيع شريط كاسيت لمغني فرقة البيتلز الراحل جون لينون بمبلغ 58 ألف دولار أمريكي.

والشريط المسجل عام 1970 لتلاميذ مدرسة كان يحوي أغنية للينون ومقابلة معه ومع زوجته .

وأجرت المزاد دار راسموسن وجلب الكاسيت الممتد على 33 دقيقة أربعة رجال دنماركيين ستينيين، التقوا قبل أكثر من 50 عاما المغني الشهير الذي غنى لهم وهم يقومون بإعداد مادة لمجلة مدرسية.