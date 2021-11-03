الخارجية السورية تنعي "سفير الفن الأصيل" صباح فخري

نعت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الفنان السوري الكبير صباح فخري، الذي وافته المنية أمس الثلاثاء في مستشفى الشامي بدمشق عن عمر ناهز 88 عاما.

وجاء في بيان الخارجية السورية: "ببالغ الحزن والأسى تنعي وزارة الخارجية والمغتربين قامة سورية استثنائية، وسفير الفن السوري الأصيل إلى العالم، الفنان الكبير الأستاذ صباح فخري".

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وتابع البيان: "لقد غدا الراحل الكبير بأعماله الفنية على مدى أكثر من نصف قرن علامة فارقة، ورمزاً للأصالة في عالم الفن والموسيقى على مستوى العالم، فكان أيقونة سورية ترمز إلى حالة الإبداع والإرث الثقافي والفني في سوريا التي شدا لها الراحل الكبير أجمل الأغاني الوطنية عربون حب وتجذر وانتماء للوطن المقدس سوريا.. رحم الله الأستاذ صباح فخري الذي سيرحل عنا جسدا ولكنه سيبقى بيننا أبدا بروائعه الخالدة، وهكذا هي حال الكبار فهم يرحلون، ولكنهم يبقون أكثر حضورا في غيابهم".

المصدر: RT