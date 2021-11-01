مسؤول في نقابة الموسيقيين بمصر يكشف عن توقيع محمد رمضان تعهدا يتعلق بخلع ملابسه أثناء الغناء

قال رئيس لجنة العمل بنقابة الموسيقيين في مصر، إن محمد رمضان يحصل على تصريح للغناء يسمى تصريح اليوم الواحد، وفقا للوائح النقابات الفنية الثلاث، خاصة أنه ليس عضوا بنقابة الموسيقيين.

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وأشار رئيس لجنة العمل بنقابة الموسيقيين في مصر، منصور هندي، لصحيفة "اليوم السابع" إلى أنه مع كل تصريح يتعهد محمد رمضان بالالتزام بالقواعد العامة وعدم خلع ملابسه على المسرح، وهو أمر ليس بجديد.

من جهته كشف مصدر بنقابة الموسيقيين المصريين، أمس السبت، عن توقيع محمد رمضان تعهدا بالالتزام بسلوكيات المهنة، وعدم الغناء عاريا على المسرح.

وقال الفنان حلمي عبد الباقي، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، في تصريح لـ"إرم نيوز" إن محمد رمضان حضر إلى النقابة للحصول على تصريح بالغناء في حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، و"حينها جلسنا معه واشترطنا عليه الالتزام بالسلوكيات القويمة للفن المصري، وألا يخلع ملابسه على المسرح، وذلك احتراما للجمهور".

وأضاف عبد الباقي: "رمضان أبدى تفهمه وتعاونه مع النقابة، وبالفعل حصل على تصريح، والجميع رأى أنه لم يخلع ملابسه في الجونة".

وأوضح عبد الباقي أن "إقراره يطبق على صعوده المسرح فقط، أما ما يقدمه من فيديوهات على اليوتيوب فلا يسري عليه الإقرار(التعهد)".

وأثار الفنان المصري محمد رمضان موجة جدل جديدة مؤخرا إثر نشره فيديو مع ملكة جمال الهند، أورفاشي راوتيلا.

وظهر رمضان بالفيديو الذي نشره عبر حسابه على "إنستغرام" عاري الصدر، بينما ظهرت راوتيلا وهي ترتدي سروالا أزرق ضيقا، مع توب أزرق ببطن مكشوف.

المصدر: اليوم السابع+إرم نيوز+انستغرام