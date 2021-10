اختيار مخرج عالمي شهير للجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

أعلن المركز الصحفي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي اختيار المخرج الصربي المعروف، إمير كوستوريتسا، رئيساً للجنة تحكيم المسابقة الدولية للدورة 43، من 26 نوفمبر حتى 5 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك على الموقع الرسمي للمهرجان، حيث احتفى جمهور النقاد والمتخصصين على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الاختيار. ونشر المركز الصحفي نبذة عن السيرة الذاتية لإمير كوستوريتسا، الذي يعد أبرز المخرجين على الساحة العالمية، ممن حازت أعمالهم جوائز هامة من كبرى المهرجانات العالمية، لعل أبرزها جائزة الأسد الفضي لأفضل فيلم في مهرجان فينيسا السينمائي الدولي لعام 1981 عن فيلمه "هل تتذكر دوللي بيل؟" Do you remember Dolly Bell?، جائزة السعفة الذهبية بمهرجان كان عام 1985 عن فيلمه "عندما كان الأب في مهمة عمل" When father was away on business، وجائزة أفضل مخرج في مهرجان كان لعام 1989 عن فيلمه "زمن الغجر" Time of the Gypsies، وجائزة الدب الفضي من مهرجان برلين السينمائي عام 1993 عن فيلمه "حلم أريزونا" Arizona Dream، وهو أول أفلامه باللغة الإنجليزية، ثم جائزة السعفة الذهبية الثانية في مهرجان كان السينمائي لعام 1995 عن فيلم "تحت الأرض" Underground.

لم تقتصر نجاحات كوستوريتسا على الجوائز التي حصدها فحسب، وإنما كذلك فقد تم اختياره عضواً في لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي عام 1993، وأصبح رئيساً لنفس لجنة التحكيم عام 2005.

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو مهرجان سينمائي دولي يعقد في العاصمة المصرية، وتأسس عام 1976، ويعد أول مهرجان سينمائي دولي في العالم العربي، وهو أحد أعرق المهرجانات في المنطقة العربية وإفريقيا، كونه المهرجان الوحيد المسجّل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس FIAPF.

المصدر: موقع المهرجان