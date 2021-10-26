 
مباشر
عاجل
البرهان يكشف مكان وجود حمدوك وما حدث في الليلة الأخيرة لاجتماعهما

محكمة أمستردام تقضي بتسليم مجموعة الذهب السكيثي لأوكرانيا

الثقافة والفن

محكمة أمستردام تقضي بتسليم مجموعة الذهب السكيثي لأوكرانيا
Sputnik
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rlcg

قضت محكمة الاستئناف في أمستردام بتسليم الذهب السكيثي لأوكرانيا وذلك بعد إصدار قرار باعتباره ملكية لدولة أوكرانيا.

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن محكمة الاستئناف في أمستردام اعتبرت أن الذهب السكيثي هو ملكية أوكرانية.

إقرأ المزيد
محكمة هولندية تسلم أوكرانيا ذهب القرم الأسطوري!
محكمة هولندية تسلم أوكرانيا ذهب القرم الأسطوري!

وقال رئيس المحكمة: "على الرغم من أن القطع الأثرية  تعود لشبه جزيرة القرم، إلا أنها كانت جزءا من تراث أوكرانيا بعد أن نالت الاستقلال عام 1991".

وقد أخذ الذهب السكيثي من 4 متاحف في القرم ، لينقل  إلى معرض أقيم في متحف" ألارد بيرسون" في أمستردام في أوائل فبراير 2014 ، أي قبل أن انضم القرم إلى روسيا.

وتضمنت المجموعة 2000 قطعة أثرية صنعت غالبيتها من الذهب، وقرر المتحف في أغسطس عام 2014 عدم تسليم مجموعة الذهب السكيثي للقرم ولا لأوكرانيا قبل أن تصدر المحكمة ذات صلاحيات قرارا بهذا الشأن أو توقع اتفاقية بين الجانبين.

وفي 14 ديسمبر الماضي قضت محكمة مقاطعة أمستردام بتسليم المجموعة لكييف بموجب القانون الهولندي للتراث الثقافي، ثم طعن جانب القرم في القرار واستبدل المحامين. وفي يوليو 2019، صدر قرار من المحكمة المؤقتة في القضية، والتي قررت أن قانون التراث الثقافي الهولندي لا ينطبق على هذه القضية.

المصدر: نوفوستي

 

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا