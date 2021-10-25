سمية الخشاب تواصل تعليقاتها المثيرة للجدل عن الدوري الإنجليزي

واصلت الفنانة المصرية سمية الخشاب تعليقاتها المثيرة للجدل عن الدوري الإنجليزي.

وأكدت سمية الخشاب في تصريح لموقع "المصري اليوم" أنها فخورة بالنجم محمد صلاح وإحرازه هاتريك في مباراة دوري الكرة الإنجليزية التي جمعت فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد والتي فاز فيها ليفربول بخمسة أهداف نظيفة.

وأضافت "فخورة بفرعون مصر محمد صلاح، وكريستيانو اتظلم وانضغط عليه بسبب مدرب كفتة".

وتابعت قائلة: «كريستيانو رونالدو مظلوم والمدرب سولشاير السبب لأنه حمله مسؤولية فريق، بجد حرام، السير فيرغسون فضل يدرب الفريق 20 سنة الراجل من حرقة دمه ساب الماتش ومشي".

واعتادت الخشاب منذ فترة بث تعليقات عن اللاعبين العالميين، محمد صلاح، وكريستيانو رونالدو، أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي أمس بسلسلة تغريدات قصيرة عن المباراة كان آخرها حين غردت: "كونتي، زيدان أو سمية الخشاب المهم الكفتجي ده يمشي"، لتثير الجدل بتلك التعليقات، وسبقها تغريدة "اتقل عالرز يستوي".

كونتي، زيدان او سميه الخشاب المهم الكفتجي ده يمشي — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) October 25, 2021

وتصدرت النجمة المصرية تريند "تويتر" بعدما نشرت تدوينة تؤكد فيها استغناء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن مدربه أولي جونار سولشاير، والتي لاقت تفاعلا كبيرا جدا، وكتبت سمية قريبا "هتسمعوا خبر تعاقد زيدان مع اليونايتد، هو لسه في ترتيبات لكن سولشاير بححح".

قريبا هتسمعوا خبر تعاقد زيدان مع اليونايتد، هو لسه في ترتيبات بس سولشاير بحححح — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) October 24, 2021

ووجهت رسالة لسولشاير قالت فيها: "أنا بجد لو شفتك هعمل منك بطاطس محمرة، منك لله يا بعيد امشي بقى وارحمنا".

وفي تغريدة أخرى، قالت سمية: "أنا كنت عارفة إنه بتاع كفتة دا مش مدرب دا آخره يدرب رقصة بحيرة البجع".

المصدر: موقع "المصري اليوم"