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وقفة احتجاجية في لوس أنجلوس على خلفية مقتل مديرة تصوير فيلم "راست"

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وقفة احتجاجية في لوس أنجلوس على خلفية مقتل مديرة تصوير فيلم
Cinematic Arts الصورة من حساب
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أقام أصدقاء مديرة تصوير فيلم أليك بالدوين، وقفة احتجاجية في إحدى ضواحي لوس أنجلوس، في ظل موجة من الغضب والقلق.

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وتجمع العشرات من هوليوود، متسائلين حول كيفية حصول حادث إطلاق النار في موقع تصوير فيلم "راست" من بطولة أليك بالدوين.

وتوفيت مديرة التصوير، هالينا هاتشينز، إثر إصابتها برصاصة في صدرها، عندما أطلق الممثل الشهير، أليك بالدوين، النار من سلاح كان يحمله خلال التصوير، من المفترض أن يكون آمنا.

وقالت الممثلة شارون ليل، خلال الوقفة "كان من دواعي سروري العمل مع هالينا، لقد كانت امرأة رائعة وعادلة، كلنا مصدومون للغاية".

ولا تزال الشرطة تحقق في إطلاق النار، ولم يتم توجيه تهم إلى أي شخص، ولم يتم إجراء أي اعتقالات.

وأصيب أيضا خلال إطلاق النار المخرج جويل سوزا، الذي كان يقف خلف مديرة التصوير، في كتفه وفقا لما ذكره قائد شرطة المقاطعة في محكمة سانتا فيه.

المصدر: "أ ف ب".

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