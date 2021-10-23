لماذا أصبحت قبعته شهيرة؟.. زاهي حواس وعشق عالم الفراعنة

تتحول كل محاضرة لعالم المصريات الشهير زاهي حواس الى عرض مميز.

وكان الحال على هذا النحو تماما حين قدم في موسكو كتابه الجديد "سحر الأهرام" الذي جرت ترجمته الى الروسية بالتعاون مع علماء المصريات من المشاهير الروس ومركز أبحاث الأعراق القديمة.

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