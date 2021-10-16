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فن الحياة

روح شوارع موسكو القديمة

الثقافة والفن

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أي حكايات تخبئها شوارع موسكو القديمة؟ كيف يمكن الجمع بين الرموز الإيطالية من فنون الطعام والموضة الراقية والمسرح في "استوديو شهي" واحد؟

كيف تصبح مغامرات عالم آثار حلما هوليوديا؟ تابعونا!

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