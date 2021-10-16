روح شوارع موسكو القديمة

أي حكايات تخبئها شوارع موسكو القديمة؟ كيف يمكن الجمع بين الرموز الإيطالية من فنون الطعام والموضة الراقية والمسرح في "استوديو شهي" واحد؟

كيف تصبح مغامرات عالم آثار حلما هوليوديا؟ تابعونا!