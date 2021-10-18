مصر.. رحيل أحد أبرز خبراء الأدب الشعبي

رحل عنّا منذ قليل أحد أهم خبراء الأدب الشعبي وسوسيولوجيا الفولكلور، الدكتور صلاح الراوي، رئيس قسم الأدب الشعبي بأكاديمية الفنون، والحاصل على جائزة الدولة التقديرية عام 2015.

إقرأ المزيد

يذكر أن الراوي من مواليد محافظة قنا المصرية عام 1946، وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في الأدب الشعبي من جامعة القاهرة، وكان يشغل منصب أمين الصندوق في اتحاد كتاب مصر.

وقد صدر للراحل عدد من الدراسات النقدية حول الأدب الشعبي أبرزها "الثقافة الشعبية وأوهام الصفوة"، و"الشعر البدوي في مصر"، ومن الدواوين الشعرية ديوان "بعدين".

وحصل الراوي على عدة جوائز منها جائزة عبد العزيز الأهواني (المركز الأول) لأفضل بحث للماجستير عام 1982 من جامعة القاهرة، وجائزة الدولة التقديرية للعام 2015، بوصفه أحد الدارسين المبدعين في الأدب الشعبي والمعتقدات البحثية وعلم وسوسيولوجيا الفولكلور وفي مجال الفنون الحركية الشعبية.

المصدر: اليوم السابع