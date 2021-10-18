حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة "المجرية" (13 عاماً) تشارك في حفل تخليداً لعازف كمان شهير

تقدم مريم أبو زهرة (13 عاماً)، حفيدة الفنان المصري الكبير، عبد الرحمن أبو زهرة، حفلاً موسيقياً في بودابست، بمصاحبة أوركسترا بانون الفيلهارموني، قيادة المايسترو/ غيلبرت فارغا.

يقام الحفل في السابعة مساء اليوم في العاصمة الهنغارية، بالقاعة الكبرى لأكاديمية فرانز ليست التاريخية، حيث يأتي الحفل تخليداً لذكرى عازف الفيولينه (الكمان) المجري الشهير، تيبور فارغا (1921-2003)، وهو عازف كمان وقائد أوركسترا ومعلّم موسيقي شهير ابتكر وطوّر طرقاً تربوية لتدريس الآلات الوترية، وكان من بين أعضاء هيئة التدريس بكونسيرفاتوار ديتمولد، أحد أهم المؤسسات الأكاديمية لتعليم الموسيقى في ألمانيا، وهو أيضاً والد غيلبرت فارغا قائد الأوركسترا لهذا الحفل.

ويضم الحفل إلى جانب مريم أبو زهرة نخبة من عازفي الكمان تتجاوز أعمارهم العاشرة بقليل، والذين يصفهم موقع الفيلهارمونيا على الإنترنت بأنهم "أطفال معجزة حقيقيون"، يخطون أولى خطواتهم في بداية حياتهم المهنية، إلا أنهم مع ذلك يحملون تقاليد المدرسة المجرية العريقة في تخصص آلة الفيولينه.

RT

وقد ولدت مريم أبو زهرة 24 يوليو 2008، وترعرعت في عائلة موسيقية، لعازفين محترفين لآلة البيانو هما، نورا إيمودي، وأحمد أبو زهرة، وبدأت العزف في سن الثالثة، لتلحق بأختها الكبرى أميرة، التي تشق طريقها في المشهد الموسيقي الأوروبي كعازفة كمان واعدة.

إقرأ المزيد

وفي سبتمبر 2012، أصبحت مريم طالبة في فصل الكمان لألكسندر غافريلينكو، بمدرسة الموسيقى في مانهايم، وفي الرابعة عزفت في عدد من الفعاليات الموسيقية المحلية، ثم ظهرت مع الأوركسترا في السادسة من عمرها، حينما عزفت كونشيرتو شارل دي بيريو للفيولينه والأوركسترا بمصاحبة أوركسترا مانهايم للحجرة بقيادة يورغن فايسر.

حصلت مريم على الجائزة الأولى في مسابقة "يوغند موزيتسيرت" Jugend Musiziert في ألمانيا، وقامت بالعزف في عُمان والدنمارك وشنغهاي وقاعة برلين الفيلهارمونية ومركز لينكولن في نيويورك، وبودابست أرينا.

المصدر: RT