بعد غياب عن الشاشة استمر 38 عاما.. شمس البارودي تعود إلى الأضواء مجددا في فيلم

كشف الفنان المصري، عمر يوسف، نجل الفنان حسن يوسف، عودة والدته الفنانة شمس البارودي للأضواء، بعد اعتزالها التمثيل لمدة دامت 38 عاما.

وقال عمر حسن يوسف لـ القاهرة 24، إنه يستعد في الفترة الحالية لتنفيذ برنامج وثائقي جديد عن قصة حياة والده الفنان حسن يوسف، ووالدته شمس البارودي، ليسجل بذلك الفيلم عودة شمس البارودي للأضواء بعد غياب سنوات طويلة.

كما أشار نجل حسن يوسف، إلى أن الفيلم لا يزال في مرحلة الكتابة والفكرة، ولم يتم شراؤه حتى الآن من قبل شركات الإنتاج سواء في مصر أو خارجها.

وكانت انتشرت شائعات كثيرة خلال السنوات الماضية حول عودة شمس البارودي للتمثيل، الأمر الذي نفته الفنانة تماما إذ أكدت حينها أنها لن تعود للفن مرة أخرى.

كما أشارت إلى أن ابنها عمر فقط هو من يعمل بالفن، ويستكمل مسيرة والديه، وتحرص على متابعة الأعمال الفنية ما دام أن زوجها الفنان حسن يوسف يعمل بالفن.

كما قالت شمس البارودي في تصريحات صحفية سابقة، إنها لا تقبل أن يجسد أحد شخصيتها، فضلا عن أنها أوصت أبنائها أنه في حال أقدم شخص على هذا الأمر أن يتم مقاضاته.

وأوضحت أنها توافق على ذلك بشرط تقديم سيرتها صوتيا، وبصور من حياتها وعائلتها كالأفلام الوثائقية فقط، مشيرة إلى أنها إذا وافقت أن يجسد أحد سيرتها الذاتية فيمكن أن تجسد ابنتها ذلك الدور.

المصدر: "القاهرة 24"