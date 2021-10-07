تخصيص نجمة في ممر مشاهير هوليوود لبطل سلسلة أفلام "جيمس بوند"

حصل دانيال كريج على نجمة في ممر المشاهير في هوليوود، قبل أيام من عرض فيلمه الأخير من سلسلة أفلام "جيمس بوند" في الولايات المتحدة.

وفيلم "نو تايم تو داي" هو الخامس والأخير في سلسلة الأفلام التي لعب فيها كريج دور العميل البريطاني الأنيق، لينهي الدور الذي لعبه على مدى 15 عاما.

وجاءت نجمة كريج في الترتيب 2704 في ممر المشاهير، ووضعت إلى جانب نجمة الراحل روجر مور الذي لعب دور بوند في سبعة أفلام في الفترة بين 1973 و1985.

وقال كريج: "وجودي على هذا الممر، محاطا بكل هؤلاء الأساطير يجعلني رجلا سعيدا جدا".

وحضر منتجا الفيلم باربارا بروكولي ومايكل ويلسون، وكذلك رامي مالك الذي لعب دور الشرير سافين في فيلم "نو تايم تو داي" مراسم تكريم كريج.

وحصد الفيلم 121 مليون دولار من مبيعات التذاكر عند عرضه الأول في العطلة الأسبوعية في بريطانيا ودور السينما الدولية بعد تأجيل العرض ثلاث مرات بسبب جائحة فيروس كورونا.

المصدر: وكالات