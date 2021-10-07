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مصر.. ياسمين صبري توضح أنباء عن مسلسل من تأليفها

الثقافة والفن

مصر.. ياسمين صبري توضح أنباء عن مسلسل من تأليفها
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ردت الفنانة المصرية ياسمين صبري، على ما تداولته مواقع أمس، حول كتابتها قصة مسلسلها الرمضاني الجديد.

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وكتبت "ياسمين" عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك: "تنبيه، تصريحات ياسمين صبري بخصوص مسلسلها القادم لم تنقل بالشكل الصحيح".

وتابعت: "المسلسل فكرة ياسمين صبري، وكتابة المؤلف محمد عبدالمعطي، وكل الأخبار التي يتم تداولها أنه من كتابتها هي أخبار مغلوطة وغير دقيقة".

وكانت ياسمين قد صرحت لمجلة بازار أرابيا أمس عدة تصريحات أبرزها: "لم تكن لدي خبرة جيدة في العمل، وبدأت بالفعل أؤمن بكلام الناس بأني مجرد وجه جميل، وأنني شخصية محظوظة، وقلت لنفسي هذا صحيح".

وتابعت: "قدمت مسلسل في رمضان منذ عامين ولم أكن أهتم وكنت أقول الناس سيشاهدونني على أي حال، فلم أكن أركز حقا فيما أقدم".

المصدر: مصراوي

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